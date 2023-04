Alojamento de judocas é destruído por incêndio em Curitiba; veja como ajudar

Um incêndio em um alojamento solidário de judocas na noite de segunda-feira (24), no bairro Capão de Imbuia, em Curitiba, deixou os atletas somente com a roupa do corpo. Agasalhos, calçados e outros vestuários foram queimados. Ninguém saiu ferido.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e ajudou no combate ao fogo. No entanto, o prejuízo material foi intenso, pois os atletas são de fora da cidade. Segundo vizinhos, no momento da ocorrência, os judocas estavam treinando, ou seja, não tinha ninguém dentro de casa.

“Eu recebi a notícia e logo depois contei para meu marido. A minha maior preocupação foi que tivesse alguém em casa, fiquei desesperada. Os bombeiros demoraram para chegar. Foi agoniante”, explica Biana Saboya, esposa do Sensei Alan Leandro Vieira, proprietário do alojamento.

Alojamento solidário

A iniciativa do alojamento solidário é do curitibano, o Sensei Alan Leandro Vieira. O local abriga os jovens atletas que vem de outras localidades com perfil de baixa renda. Segundo Biana, é realizado uma entrevista com o candidato, além de uma conversa com os pais dos alunos antes de acolhe-los. “A gente abriga esses jovens que querem treinar com ele e vem de outras regiões, que geralmente são lugares onde o Judô não tem tanta força como em Curitiba. É uma forma de incentivá-los”, destaca.

Pedido de ajuda

De acordo com Biana, a suspeita do Corpo de Bombeiros é que o fogo tenha começado a partir de um curto-circuito causado por um carregador de celular. A parte superior do sobrado que funciona como um projeto solidário e que no momento abriga cinco jovens, foi consumido pelo fogo. Todos os quatro quartos e dois banheiros foram destruídos, incluindo as camas e colchões ganhados recentemente.

Agora, os jovens que vieram de São Paulo, Santa Catarina e Rondônia, temem não poder mais ficar em Curitiba para continuar treinando. Para ajudar na reconstrução da casa e manter os atletas, o mestre Alan Vieira iniciou uma campanha de arrecadação de roupas, calçados e materiais de construção, o que também pode ser doado em forma de PIX. Enquanto isso, os judocas foram alojados na casa de pais de outros alunos que se comoveram com a situação. Eles tem entre 16 e 20 anos.

“Os jovens ficaram apavorados, estavam chorando, com pena de ter perdido suas coisas. Pensando que teriam que voltar para sua casa por não ter onde ficar. Eles perderam tudo, ficaram só com o kimono e os documentos pessoais. Estamos recebendo ajuda de roupas e calçados. Estamos contando com toda ajuda possível”, desabafa Biana. ”

Para informações sobre doações, é possível entrar em contato com a Biana pelo telefone: (41) 99728-8531.

