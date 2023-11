Alimento do futuro: carne celular já é realidade em laboratório no Paraná

Você sabia que o Paraná possui um laboratório que produz carne celular? Junto com a carne vegana, feita à base de plantas, essa é uma alternativa alimentar que está sendo pensada para suprir a demanda de alimentos que pode aumentar significativamente nos próximos anos. A população global deve chegar a 9,8 bilhões até 2050 e, por isso, a demanda por alimentos deve aumentar em mais de 50%, e alimentos de origem animal em quase 70%, segundo dados do World Resources Institute.

Diferente da indústria convencional de carne, em que uma média de 70 bilhões de animais terrestres são criados e abatidos por ano no mundo, a carne celular é feita a partir de uma única célula animal extraída por meio de biópsia, sem dor ou abate, que é multiplicada em um biorreator até chegar ao produto final — uma carne animal com propriedades idênticas à que já existe no mercado, em um processo semelhante ao da fabricação de cerveja, por exemplo.

Na Universidade Federal do Paraná (UFPR), os Laboratórios de Zootecnia Celular (ZOOCEL/UFPR) e de Bem-estar Animal (LABEA/UFPR) são responsáveis pelos estudos desses avanços a fim de melhorar a qualidade de vida dos animais. Professora do Departamento de Zootecnia e coordenadora desses dois projetos, Carla Molento fala sobre um dos diferenciais do laboratório. “Ele não tem o foco só de pesquisa, mas de ensino. Se a gente vai desenvolver uma nova cadeia de produção de alimentos, a gente precisa formar pessoas”.

A professora, junto a Patrícia Marin, advogada, especialista em Direito Animal e coordenadora dos Grupos e Núcleos Locais da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), foram convidadas para uma conversa a respeito dessas novas formas de alimentação no Bate-Pop AE: Ciência em Play, vodcast que discute ciência, pesquisa e cultura, de uma forma leve e descomplicada, produzido pela Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR.

A advogada comenta que, como já existe todo um universo de carnes alternativas à base de vegetais, a carne celular não é necessariamente direcionada ao público vegano, mas para pessoas que comem carne convencional, pois essa é uma alternativa melhor para os animais, meio ambiente e saúde dos humanos. “Ela abre uma oportunidade de escolha para quem ainda não conseguiu se desfazer daquele apego ao paladar”, afirma.

Patrícia fala também sobre a questão ética e a necessidade de repensar tradições. “Tudo acontece sempre para reforçar como se os animais fossem instrumentos para gente usar, estão aqui ao nosso favor, e não é assim”, argumenta. Para ela, embora a carne e diversos outros produtos que resultam da exploração animal estejam presentes culturalmente na sociedade há séculos, é possível que isso seja reconsiderado.

Carne celular já é realidade em outros países

A carne celular ou cultivada está presente em um restaurante de Singapura desde 2020, quando a startup Eat Just recebeu aprovação regulatória do país para vender cubos de frango cultivados. Países da Europa e Estados Unidos também já contam com iniciativas. Além disso, a JBS, multinacional brasileira e uma das líderes globais da indústria de alimentos, anunciou investimento de US$ 100 milhões para se tornar uma das principais fabricantes de proteína cultivada do mundo.

“É a primeira vez na história que o interesse em lucro está do lado dos animais”, diz Carla. A professora comenta que, por ser uma inovação radical, há um tempo necessário para que os custos de produção se igualem ao que já existe no mercado, o que já vem ocorrendo. “O que faz cair o preço é investimento em pesquisa”, complementa.

O episódio completo do Bate-Pop AE: Ciência em Play com Carla Molento e Patrícia Marin sobre o tema “Bife sem bicho: a carne do futuro chegou?” está disponível no YouTube.

Laboratório de carne celular no Paraná

O Laboratório de Zootecnia Celular da UFPR (ZOOCEL) foi criado em setembro de 2022, como parte do projeto Novos Arranjos em Pesquisa e Inovação – Proteínas Alternativas (NAPI-PA), financiado pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná. É o primeiro laboratório de pesquisa e ensino de zootecnia celular da América Latina.

