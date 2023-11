Alerta de tempestade para Curitiba: Inmet publica aviso de perigo

Uma tempestade pode atingir o Paraná, incluindo Curitiba e Região Metropolitana entre meia-noite desta segunda (13) e 22 horas desta terça-feira (14). É o que diz o alerta de cor laranja, que significa perigo, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o aviso, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. Os ventos são intensos, podendo chegar a 100 km/h e também há possibilidade de queda de granizo.

Por conta da tempestade o Inmet reforça que existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Além de todo o estado do Paraná, o alerta também é válido para Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

Confira algumas dicas para se proteger da tempestade:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

