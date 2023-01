A família de Erick Ismael da Silva segue na batalha para para manter a assistência ao jovem portador de uma doença rara, a Síndrome de Lennox. Para isso, a família fez rifas, com 100 nomes cada, que sortearão uma cafeteira que funciona com o sistema de cápsulas de café (R$ 30 por bilhete) e um espremedor de suco (R$ 20 por bilhete). A Rifa ainda está em andamento e irá ajudar (e muito) a família a manter o tratamento do menino.

O valor arrecadado com a venda das rifas vai custear a compra de remédios e equipamentos fundamentais para o tratamento do Erick, que completou 19 anos no início de agosto. A Tribuna do Paraná acompanha de pertinho este caso desde 2014, quando contou com os leitores para ajudar na construção da UTI dentro da casa de Erick.

Dalvana Correia da Silva, a mãe do Erick, conta com essa ajuda para que o filho possa seguir o tratamento em casa, sem precisar ser novamente internado.

“Entramos na Justiça para pedir a medicação para o Erick em junho. No final de agosto a gente apresentou a documentação que eles falaram que estava faltando e depois disso não aconteceu mais nada. A medicação que ele precisa tomar custa R$ 9.300 (por mês) e cada sonda, que pode ser usada para duas aspirações, custa R$ 650”, conta Dalvana.

Além disso, a família gasta mensalmente mais R$ 2.500 com outras medicações e com os aparelhos que mantém a vida do filho, como o ventilador mecânico.

“Ele agora está com a saúde estável, por isso é muito importante que o tratamento não pare. E agora no fim do ano tem que fazer a manutenção da UTI, trocando baterias e sensores. O custo disso é de R$ 1300”, complementa Dalvana, que ainda tem cerca de 30 bilhetes de outras duas rifas já divulgadas pela Tribuna para vender.

Bóra ajudar!

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar podem ser obtidos em contato com a família pelos telefones (41) 99546-6503 e (41) 98870-4358. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, Pix e PicPay da mãe do Erick.

**Dalvana pede para que as pessoas que já compraram os números entrem em contato com ela pelo WhatsApp.

Dalvana Correia da Silva

Caixa Econômica Federal

Agência: 4744

Conta Poupança: 1288.000812904596-4

O Pix é o CPF: 060.565.959-19

Tem também o PicPay: @dalvana.correia.silva