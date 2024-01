No escuro

Após a forte chuva que atingiu Curitiba na terça-feira (09) e deixou cerca de seis bairros sem luz, a Copel informou na tarde desta quarta-feira (10) que aproximadamente 400 unidades consumidores seguem desligadas. Ao todo, o temporal provocou queda de energia de 172 mil unidades consumidoras no Paraná.

Em atualização às 18 horas, a Copel afirmou que 98% dos domicílios atingidos já voltaram a ter luz. Ao longo desta quarta, as equipes da companhia trabalharam para consertar, principalmente, trechos em que os estragos apresentaram maior complexidade e cujos reparos demandam mais tempo, como substituição de postes quebrados e retirada de árvores que caíram sobre os cabos.

Com o reforço de equipes de serviço e manutenção, mais de 1.800 profissionais, entre técnicos e eletricistas, foram mobilizados para restabelecer o fornecimento de energia a todos.

De acordo com o comunicado, há 12 mil consumidores desligados em todo o Paraná. Os municípios com maior número de domicílios sem energia são Verê, Quitandinha, Cerro Azul, Foz do Iguaçu e Laranjal. Em Curitiba, a maior parte dos serviços foi concluída.

O temporal chegou ao Paraná pelas regiões Oeste e Sudoeste, que foram as primeiras afetadas. Em seguida, temporais localizados atingiram o Centro-Sul e pela Região Metropolitana de Curitiba. Mais tarde, as regiões Norte e Noroeste também foram atingidas por um novo temporal. Em algumas localidades, foram registrados ventos de até 90 km/h.

Paraná tem alerta de novo temporal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a possibilidade de ocorrência de novos temporais em todo o Paraná na quinta-feira (11). De acordo com o órgão, há previsão de chuvas intensas, entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, além de rajadas de ventos que podem chegar a 100km/h e queda de granizo.

Ficou sem luz? Saiba como avisar a Copel

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares, pelo site, e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973.

