Um adolescente de 15 anos bateu o carro da mãe, um Citroën Aircross, na manhã desta quinta-feira (17), na Rua Justo Manfron, bem na divisa entre o bairro Santa Felicidade e Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba.

Segundo informações de populares, o menor de idade se perdeu em uma pequena curva e bateu em um poste. Na sequência, invadiu o terreno de uma residência quebrando grades.

“Não foi fácil. Antes de levantar já ouvi a freada do carro e logo depois um estouro, um barulho bem forte. Achei que dois carros tinham batido, mas olhei pela janela e vi o carro entrando no terreno. Nisso os dois jovens saem do carro. Cinco minutos depois a polícia correu aqui para ver o que tinha acontecido “, disse Alair Sandri, moradora do terreno invadido pelo carro desgovernado. “Ainda bem que tinha o poste no meio, se não ele teria invadido o meu quarto. Graças a deus não teve vítima fatal”, completou.

Além do adolescente também estava no veículo um rapaz, que teria 18 anos de idade. O adolescente que dirigia o carro encaminhado à Delegacia do Adolescente. Já o passageiro foi socorrido ao Hospital Evangélico Mackenzie.

Nunca vi isso em 20 anos!

O sargento Tamarazi, do batalhão de trânsito da Polícia Militar, contou que nunca tinha visto um acidente com tanta destruição. “Nunca tinha pego carro com as quatro rodas destruídas assim. Uma das rodas, inclusive, desapareceu. O motor está solto e atrapalhou um pouco o trabalho de guincho”, disse o policial que trabalha há 20 anos no resgate de carros acidentados. O veículo não tinha seguro.

