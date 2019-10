Um homem que usava tornozeleira eletrônica acabou morto após entrar em confronto com policiais da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), na noite desta quarta-feira (16), na rua Dorvalina Machado de Godoy, em Piraquara, na região Metropolitana de Curitiba. Outro rapaz foi preso na sequência.

Tudo teve início com um roubo no ponto do ônibus na rodovia João Leopoldo Jacomel. Os indivíduos levaram um celular de uma mulher, que na sequência conseguiu entrar em contato com a Polícia.

“A informação foi repassada para as equipes que estavam na rua. Na diligencia foram encontrados os responsáveis e ocorreu o confronto. Não temos a identificação dos rapazes, mas um deles que acabou morrendo estava em liberdade condicional e usando tornozeleira eletrônica”, relatou o Tenente Almeida, da Polícia Militar. O celular foi recuperado e devolvido para a vitima posteriormente.

*Com informações do repórter fotográfico Lineu Filho.