A Associação Comercial do Paraná (ACP) vai sugerir para seus associados a troca do vale transporte aos funcionários por quantias em dinheiro, para serem usadas nos veículos particulares ou app de carona. O objetivo da ação, segundo o órgão, é a preocupação com o risco da contaminação nos ônibus cheios durante a pandemia. Passageiros já relataram à Tribuna que têm medo de contaminação pelo coronavírus ao se deslocar para o trabalho através do transporte coletivo.

A ideia da ACP é que os colaboradores organizem grupos de carona, evitando assim o transporte coletivo. “Estamos desenvolvendo com sucesso esta ação junto aos nossos colaboradores. Desta forma eles podem utilizar seus próprios veículos, se organizar em grupos de carona e utilizar apps de transporte e assim evitar os riscos de utilizarem o transporte público”, explicou Camilo Turmina, presidente da ACP.

A preocupação com o aumento dos casos de coronavírus cresceu após o flagra feito em uma vila gastronômica na qual frequentadores estavam sem máscara e aglomerados. A repercussão negativa do caso gerou até um desabafo de Márcia Huçulak, secretária de saúde de Curitiba, que prometeu medidas contra donos de bares “irresponsáveis”.

“No caso do transporte o poder público tem que utilizar os meios legais de que dispõe para impedir que os ônibus circulem além da capacidade permitida. O limite é o total de passageiros sentados”, disse Turmina.”Deve haver fiscalização, medidas mais duras. Só as empresas e o poder público têm instrumentos para isso”, completou.