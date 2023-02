Uma vitória da sociedade para celebrar com abraços e sorrisos. A FAS entrou em acordo com a Rede de Instituições de Acolhimento (RIA), e as 483 crianças e adolescentes em 15 instituições de Curitiba estão seguras. O valor destinado para cada acolhido a partir de março vai ser de R$ 3 mil, um acréscimo de R$ 969,60.

A Tribuna do Paraná noticiou no fim de janeiro a preocupação das casas-lares. O termo de colaboração, documento que garante o acolhimento institucional, vence no fim de fevereiro e a Fundação de Ação Social (FAS) não tinha garantido oficialmente o reajuste para as organizações.

Desde 2019, a Rede de Instituições de Acolhimento (RIA) vem pedindo em audiências públicas, inclusive na Câmara Municipal de Vereadores, um aumento no valor pago por cada criança. O acerto foi celebrado e confirmado por Danielle Dalavechia, gestora da Fundação Iniciativa.

“Algumas organizações já receberam o novo contrato para assinatura. Reforço que o valor atende 50% do valor do serviço, ou seja, ainda é necessário um complemento da sociedade com apoio de voluntários e doações. O movimento com a sociedade e com a imprensa mobilizou o contrato com o valor atualizado de 3 mil reais por capita”, explicou Danielle.

No acordo vigente até o dia 28 de fevereiro, o valor recebido atual é de R$ 2.030,40 por criança. A partir de março, o valor será de R$ 3 mil, conforme acordo definido em reunião do Conselho de Assistência.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

483 crianças assistidas em Curitiba

Atualmente, são 483 crianças e adolescentes em 15 instituições com 388 profissionais contratados. São utilizadas mais de 70 toneladas de alimentos, sendo 80 mil litros de leite e 30 toneladas de carne por ano para alimentar os residentes. Ao comparar outras cidades quanto aos valores, Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba paga R$ 4.033 por criança, Pinhais custeia R$ 2.929 por criança e Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, R$ 3.504. Já a média de outras capitas é de R$ 3.959.

Veja que incrível