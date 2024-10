Acidente entre ônibus e caminhão atrapalha trânsito em bairro gigante de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão tumultuou o trânsito na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na tarde desta segunda-feira (07). A colisão traseira aconteceu na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, quase na esquina com a Avenida das Indústrias.

Conforme informações apuradas no local, ninguém ficou gravemente ferido. Quatro passageiros que estavam no ônibus foram atendidos com ferimentos leves. Entre essas vítimas, uma gestante e uma idosa foram levadas até o hospital para observação.

Duas ambulâncias foram até o local do acidente para prestar os atendimentos.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

A colisão aconteceu após o cruzamento da Avenida das Indústrias, depois que o veículo do transporte coletivo parou em um ponto, que fica muito próximo do semáforo. O motorista do caminhão William Antunes relatou que não percebeu que o ônibus já ia parar no local.

“Eu não esperava que o ônibus fosse parar justamente após o sinaleiro. Não deu 50 metros [do semáforo]. Eu não imaginei que ele ia parar e quando vi só escutei a colisão. Quando o ônibus arrancou, eu arranquei atrás do ônibus e quando olhei no sinaleiro só senti a batida”, disse o motorista.

O caminhão estava carregado com sacos de pigmento utilizados para fazer tinta. Por conta da batida, alguns materiais estouraram e caíram no asfalto.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Ponto de ônibus atrapalha motoristas em região movimentada de Curitiba

Um motorista que trabalhava no transporte coletivo e preferiu não se identificar revelou que o ponto de ônibus na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader causa transtornos no trânsito na região da CIC.

Ele comentou que por ser um ponto muito próximo do semáforo, quando o ônibus faz paradas no local é comum formar filas de veículos atrás, bloqueando momentaneamente a passagem dos carros que estão na Avenida das Indústrias.

