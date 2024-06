Um acidente entre uma Kombi e um Honda City tumultuou o trânsito na região do Campina do Siqueira, em Curitiba, no início da tarde desta sexta-feira (14). A colisão aconteceu por volta das 12h30, em um cruzamento que envolve as ruas Anna Ciupka, Monsenhor Ivo Zanlorenzi (via rápida do bairro) e Hugo Kinzelmann.

Conforme informações apuradas no local, a motorista do City estava na Monsenhor Ivo Zanlorenzi e seguia sentido Centro de Curitiba. Já a Kombi estava na Hugo Kinzelmann e ia cruzar a via rápida para continuar o trajeto na Anna Ciupka.

No momento do cruzamento, os dois veículos colidiram e a Kombi tombou com o impacto da batida. A frente do carro ficou bastante danificada.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Leia também:

Rodovia importante da Grande Curitiba tem semáforos substituídos a partir desta sexta

Cidade da RMC vai ter nova linha de ônibus com economia de R$ 24 na passagem

Homem morre ao cair de 4 metros de altura enquanto pintava fachada do próprio comércio

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O motorista da kombi sofreu um pequeno arranhão no rosto. No City estava apenas a motorista. Já na kombi havia três trabalhadores, que estavam indo embora após a conclusão de um trabalho de jardinagem na região.

Obras na região já estavam complicando o trânsito, que ficou ainda pior após o acidente. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Não se sabe quem foi o responsável pelo acidente. Funcionários de uma obra no bairro comentaram que os carros passam pelo trecho em alta velocidade.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba