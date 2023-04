Acidente deixa caminhoneiro morto e bloqueia trânsito na BR-116

A BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, teve seu trânsito bloqueado na manhã desta quarta-feira (05). Uma carreta tombou às 3h30 no acidente, e o motorista morreu.

CVegaram a se formar 10 quilômetros de congestionamento a partir do km 26, no sentido São Paulo. O trânsito flui em apenas uma das faixas, mas o fluxo está muito lento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava sozinho no veículo. Não há envolvimento de outros carros na ocorrência. Ainda durante a madrugada, um outro acidente ocorreu nas proximidades, mas sem vítimas fatais.

