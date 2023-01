Um morador de Fazenda Rio Grande, município da Região Metropolitana de Curitiba, acionou a Polícia Militar via 190 nesta quarta-feira (18) para informar sobre um achado macabro: dois pés humanos.

Na descrição da ocorrência, o morador informa que encontrou os dois pés no asfalto de uma rua do bairro Estados. Um dos membros estava com meia e outro foi achado dentro de uma sacola, numa distância próxima um do outro.

A Polícia Científica foi acionada para fazer uma perícia na região. O caso é investigado pela Polícia Civil do município.

