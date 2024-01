Acesso ao ferry boat: PR-412 tem duas faixas liberadas em Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-412, em Guaratuba, está operando com duas faixas liberadas e uma bloqueada após remoção de material de queda de barreira, na quarta-feira (24).

Outro trecho da rodovia, do lado de Matinhos, também foi atingido por escorregamento de menor proporção, mas já foi removido o material e liberada a pista.

LEIA TAMBÉM:

>> Chuvas intensas no litoral do Paraná provocam deslizamento em parque estadual

>> “Dormimos secos e acordamos alagados”, desabafa morador do Litoral que perdeu tudo

O DER/PR permanece monitorando a situação da rodovia. O acesso ao ferry boat não chegou a ser interrompido por conta do acesso pela Rua Marechal Hermes, que segue como alternativa.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!