O Paraná segue por uma fase difícil por conta da falta de água. O cenário atual é o pior em 100 anos por conta da falta de chuvas que já vem secando rios e reservatórios há mais de um ano. Por isso, a população precisa se conscientizar que neste momento todos precisam economizar água para evitar o desabastecimento, bem como a mudança do sistema de rodízio para o racionamento, quando regiões ficam dias sem receber água, como explicou Cláudio Stábile, diretor presidente da Companhia de Abastecimento do Paraná (Sanepar).

14 dicas simples de como economizar água!

Lavando a louça

Tire o excesso de sujeira da louça com uma esponja seca. Lave primeiro o que estiver menos engordurado para economizar água e detergente. Depois, ensaboe tudo antes de enxaguar. Você pode usar uma bacia ao invés de deixar a torneira aberta.

Foto: Arquivo Pessoal/Tribuna.

Máquina de lavar roupa

Use a lavadora cheia, assim você evita desperdiçar água em lavagens menores. A água do último enxágue das roupas, no tanque ou na máquina, pode ser usada para ensaboar tapetes, tênis, cobertores, pisos e calçadas.

Hora do banho

Você sabia que, em média, 10 minutos de banho gastam 120 litros de água? Isso quer dizer que um banho de 30 minutos gasta 360 litros. Se uma residência tem quatro pessoas, tomando banhos de 30 minutos por dia, em um mês irão gastar 43 mil litros de água. Por isso, é importante reduzir o tempo de banho. Outra dica eficiente é desligar o chuveiro enquanto você se ensaboa.

Feche a torneira

Foto: Arquivo/Aniele Nascimento/Gazeta do Povo.

Ao lavar as mãos ou a louça, não deixe a torneira aberta todo o tempo. Feche na hora de passar sabão e só reabra no enxague. Isso evitará que vários litros de água tratada sejam desperdiçados.

Escovando os dentes

Basta um copo: para escovar os dentes é necessário apenas um copo de água. Evite deixar a torneira aberta até o fim da higienização.

Limpando só com vassoura

Água não é vassoura. Jamais use a água da mangueira para “varrer” a sujeira. A vassoura faz isso muito bem sem usar água.

Menos descargas

Diminua as descargas e regule periodicamente a válvula hidra ou a caixa de descarga. Você também pode usar uma garrafa pet dentro para ocupar espaço, assim as descargas liberam menos líquido e a eficiência é a mesma.

Lavando roupa

Junte roupas para lavar todas de uma só vez. Não jogue fora á água da lavagem. Aproveite a água usada no tanque ou na máquina para lavar calçadas.

Evite vazamentos

Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

São os maiores ladrões de água de uma casa. Torneira pingando e descarga desregulada. Faça manutenção regularmente.

Tem que lavar o carro?

Use baldes, e não a mangueira, para lavar o carro. Seu automóvel fica limpo e a economia pode chegar a 300 litros de água. Mas nesse período de estiagem, andar com o carro sujo é um ato de cidadania. Deixe pra lavar o carro quando o fornecimento de água voltar ao normal.

Fazendo a barba

Não faça a barba com a torneira aberta o tempo todo. Use a água somente para molhar e enxaguar o rosto.

Fecha a torneira aí!

Lavar as mãos com a torneira aberta o tempo todo causa um grande desperdício. Ao ensaboar as mãos, deixe a torneira fechada.

Lixo no lixo

Nunca jogue cigarros, absorventes ou papéis no vaso sanitário, porque o lugar deles é na lixeira. Isso pode entupir o vaso, o que gera mais gasto de água.

Viajou? Fechou

Quando viajar, feche o registro do cavalete de entrada de água, evitando desperdícios e vazamentos dentro de casa.

