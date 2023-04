WhatsApp permite conectar mesma conta em até quatro celulares diferentes

O diretor executivo do Facebook Mark Zuckerberg publicou nesta última terça-feira (25), em sua conta oficial na rede social, que agora é possível conectar mesma conta do WhatsApp em até quatro smartphones diferentes. O aplicativo de mensagens WhatsApp é uma das empresas do Facebook.

LEIA TAMBÉM:

>> Justiça pede suspensão do Telegram por não entregar dados de neonazistas

>> Prefeito que casou com adolescente exonera a sogra em Araucária

Anteriormente, era possível conectar apenas uma conta de WhatsApp em um telefone. A novidade funciona da mesma forma que as conexões com navegadores, desktop e tablets.

Cada conexão feita no celular vai agir de maneira independente do smartphone principal.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?