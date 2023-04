Justiça pede suspensão do Telegram por não entregar dados de neonazistas

A Justiça Federal do Espírito Santo determinou a suspensão do aplicativo Telegram no Brasil após a empresa não entregar à Polícia Federal dados sobre grupos neonazistas na plataforma. As operadoras de telefonia e lojas de aplicativo devem receber uma notificação nesta quarta-feira (26). A decisão é do juiz Wellington Lopes da Silva, da 1ª Vara Federal de Linhares.

Na última sexta-feira (21), o Telegram acatou uma ordem judicial e forneceu informações sobre grupos neonazistas envolvidos em recentes casos de violência em escolas. Porém, as informações não foram consideradas suficientes para a Polícia Federal.

LEIA TAMBÉM:

>> Bombeiros contém vazamento perigoso há 18 dias em Paranaguá

>> Shinobi Spirit traz criador do podcast do Caso Evandro e referências do True Crime para Curitiba

Na decisão, proferida pelo juiz Wellignton Lopes da Silva da Justiça Federal do Espírito Santo, consta que “a empresa cumpriu apenas parcialmente a ordem judicial que lhe foi dirigida, uma vez que se limitou a fornecer as informações concernentes ao administrador (e não a todos usuários) do canal investigado”.

Em sua defesa, a empresa alegou que, como os grupos foram encerrados há alguns meses, não era possível obter os dados solicitados pela Polícia Federal. O magistrado, no entanto, não se convenceu com esse argumento e considerou que o Telegram descumpriu uma ordem judicial, o que justifica a aplicação das punições.

Além da suspensão, o aplicativo também recebeu multa de R$ 1 milhão por não ter fornecido contatos e dados dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista.

Investigação em curso

O pedido de dados faz parte da investigação em curso na Polícia Federal sobre organizações nazistas e neonazistas atuantes no Brasil, após uma determinação do ministro Flávio Dino, no dia 5 de abril.

A decisão de iniciar a investigação surgiu logo após ataque à creche de Blumenau, que resultou na morte de quatro crianças, e deixou outras quatro feridas. Segundo a polícia, um homem de 25 anos invadiu o local com um machado e atacou as crianças no momento em que elas brincavam no parquinho da escola. Havia uma especulação de ser um ataque orquestrado por algum grupo pela internet, mas a polícia negou a informação.

Segundo a Polícia Federal (PF), a solicitação de dados dos usuários foi feita ao Telegram após uma investigação revelar que um jovem de 16 anos, responsável pela morte de quatro pessoas e ferimento de outras 12 em uma escola no Espírito Santo, fazia parte de grupos antissemitas no aplicativo de mensagens.

De acordo com as investigações, o grupo em que o menor infrator era integrante no Telegram tinha um repositório de “documentos intitulados “Manual do Guerrilheiro Urbano”, “22 maneiras de matar”, “Técnicas Proibidas (bombas e armas)”, “O

manual do Terrorista” dentre outros arquivos de extremismo violento”.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?