Nos dias 6 e 7 de maio, Curitiba recebe a 26ª edição do Shinobi Spirit, considerado o maior festival de cultura pop do Paraná. Neste ano as principais atrações serão do universo “True Crime”, com a presença de nomes considerados referência nacional na temática. Os ingressos custam a partir de R$ 30 para o evento que será no Espaço Torres Kennedy..

“São mais de 10 anos de história que apostamos na ampla popularização do universo da cultura pop na capital paranaense, sempre promovendo ações e atividades que oferecem uma experiência inédita ao público, com palestras, debates especiais, concursos, games, jogos de RPG, entre outras atividades”, comentou Rogerio Ramos, produtor cultural e idealizador do Shinobi Spirit.

O evento contará com a presença de convidados nacionais e internacionais, como dubladores, influenciadores e figuras conhecidas no segmento, reunidos em um ambiente que preza pela diversidade e respeito. Para esta primeira edição de 2023, entre os confirmados estão dois nomes populares dentro do gênero True Crime, um dos mais consumidos entre filmes, séries, livros e podcasts, que exploram a motivação e o desenrolar de crimes reais.

Um nome é Ivan Mizanzuki. O jornalista ficou conhecido nacionalmente pelo seu trabalho investigativo no podcast “Projeto Humanos – O Caso Evandro”, que posteriormente se tornou um documentário pela Globoplay, sendo um dos mais assistidos da plataforma. O seu mais recente podcast “Projeto Humanos: Altamira” também vem conquistando milhões de fãs de true crime e mistérios não resolvidos. Mizanzuk ainda é autor dos livros, “Até o Fim da Queda”, “Arcano XV” e “O Caso Evandro: Sete acusados, duas polícias, o corpo e uma trama diabólica”.

O outro é o de Mabê Bonafé, uma das apresentadoras do popular podcast “Modus Operandi”, que estreou em 2020 e se tornou uma febre entre os fãs de crimes reais, trazendo relatos e investigações de curiosos casos, analisando também o comportamento dos criminosos. A abordagem é sempre feita de uma maneira sensível, pontuando os contextos envolvido e propondo reflexões.

Convidados do Shinobi Spirit. Foto: Divulgação

Atração internacional

Outro convidado confirmado na edição é o youtuber, dançarino e coreógrafo de K-Pop, o Go Toe. Em seu canal oficial no Youtube, o sul-coreano conta com mais de 300 milhões de visualizações e cerca de 2 milhões de inscritos.

“O Shinobi Spirit é voltado a todos os fãs do universo pop, seja a parte mainstream, do mundo dos filmes, séries, animes, hq’s…é um espaço para todos. Como sabemos que boa parte dos nossos seguidores amam a cultura K-Pop, nada melhor do que presentá-los com a presença ilustre do Go Toe”, explica Rogerio.

Os espaços dedicados a artistas gráficos também marcam presença no evento. O Artist’s Alley reúne diferentes artistas com suas ilustrações, bottons, adesivos, cartazes exclusivos, livros, entre outros.

Para este ano, o Shinobi Spirit apresenta também o Crafts Alley, com foco no artesanato geek, e o Shinobis Music Festival, um circuito de shows musicais com a apresentação da cantora Mia, cuja banda CW7 dominou as paradas da MTV na década de 2010, a Banda Otaku’s, com grandes sucessos das aberturas dos animes e outras faixas desse universo; a Candy Killer, grupo pop curitibano que lançou as faixas “Burn This Down”, “How We Rise” e “Growing Strong”; entre outros.

Todas as atrações divulgadas até o momento para a 26ª edição do Shinobi Spirit podem ser encontradas das redes sociais oficiais: @Instagram(ShinobiSpiritoficial). Os ingressos podem ser adquiridos no site Cheers.



