Iniciam nesta terça-feira (21), em todo o Brasil, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Neste ano, são 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. O prazo segue até sexta-feira (24).

Segundo o governo federal, para participar do Sisu é preciso ter feito o Enem 2019 e não ter zerado na redação. Na hora da inscrição, o aluno terá que informar o número do Enem e a senha cadastrada na página do participante. A nota do Enem já está disponível desde sexta-feira (17).

Universidades

Todas as universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e centros federais de educação tecnológica participantes do Sisu oferecem vagas reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Há instituições participantes do Sisu que disponibilizam ainda uma parte de suas vagas para políticas afirmativas próprias.

No momento da inscrição, o participante deve optar por uma dessas modalidades, de acordo com o seu perfil. Os estudantes concorrem apenas com os demais candidatos que fazem a mesma opção, seja pela ampla concorrência ou por alguma política afirmativa. O sistema selecionará, entre eles, os que obtiveram as melhores notas no Enem de 2019.