Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, já estão disponíveis para consulta, nesta sexta-feira (17). Para ter acesso ao resultado basta ir até a Página do Participante e inserir os dados para o login. Lá é possível ver a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

+Viu essa? MEC diz que 143,7 mil participantes ‘zeraram’ em redação no Enem

E agora, o que fazer?

Agora os estudantes terão acesso apenas à nota que obtiveram na redação. O espelho da prova, que contém detalhes da correção dos textos, será divulgado em março, 60 dias após a divulgação do resultado individual. As notas não cabem recurso.

Com os resultados em mãos, os estudantes poderão concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).