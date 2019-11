A noite dessa terça-feira (5) é de sorteios de cinco loterias, três delas acumuladas, com premiação que supera os R$ 30 milhões. Destaque para a Dupla Sena, concurso 2007, que paga R$ 18 milhões para o possível acertador.

Confira o resultado da Dupla Sena concurso 2007

1º Sorteio

A partir das 20h.

2º Sorteio

A partir das 20h.

+ Leia mais: Ganhou na loteria? Saiba como garantir que só você possa sacar o prêmio

Reajuste

A partir do dia 10 de novembro os preços das loterias serão oficialmente reajustados. A Tribuna do Paraná deu a informação em primeira mão no mês de julho. Saiba mais sobre os novos valores.

Outras loterias

Foram sorteadas também a Timemania, concurso 1402, com prêmio de R$ 8,8 milhões, a Quina, concurso 5114, que paga R$ 2,3 mil, e a Lotomania, concurso 2019, com valor de R$ 1 milhão, e a Dia de Sorte, concurso 221, com premiação de R$ 400 mil.