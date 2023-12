Renato Cariani fala após busca e apreensão da PF: “foi uma surpresa”

O influencer fitness Renato Cariani publicou um vídeo nas suas redes sociais esclarecendo o que realmente aconteceu durante a manhã desta terça-feira (12). Cariani é alvo da Polícia Federal por ser suspeito de envolvimento num esquema que teria desviado produtos químicos para produção de drogas.

A empresa Anidrol, que tem Cariani como sócio, é uma indústria química de Diadema, na Grande São Paulo, que é suspeita das operações ilegais. Segundo informações da Polícia Federal, a empresa é investigada por suspeita de comercialização de produto químico usado na fabricação de crack, desviado da indústria.

“Pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de um mandado de busca a apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a mim, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em segredo de Justiça. Então os meus advogados vão dar entrada agora, pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação”, comentou Cariani, no vídeo.

O influencer explica que sofreu busca e apreensão porque é um dos sócios da empresa. “Uma dessas empresas em que eu sou sócio, que é uma empresa que está sofrendo investigação, ela foi fundada em 1981, ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa. Uma empresa com sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada”, reforçou.

Então para mim, para a minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a mensagem de carinho de cada um de vocês.