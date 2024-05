GWM anuncia chegada da nova versão do Haval H6 em junho

A GWM Brasil prepara-se para lançar em junho a mais nova versão da linha de SUVs híbridos: o Haval H6 PHEV19, que traz tração dianteira e uma bateria de 19 kWh. Posicionado entre o H6 HEV2 e o H6 PHEV34, o modelo oferece uma alternativa extremamente atraente para quem busca um SUV com muita tecnologia, sofisticação e excelente relação custo-benefício. Com isso, a GWM reforça seu posicionamento como referência em eletrificação no mercado brasileiro ao oferecer a mais completa e variada linha de híbridos do País.

A nova versão traz o equilíbrio perfeito entre eficiência energética e desempenho. Com potência e torque combinados de 326 cv e 530 Nm, respectivamente, este SUV é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos.

Dessa maneira, o GWM Haval H6 PHEV19 torna-se a escolha ideal dos consumidores que buscam mais desempenho que o do H6 HEV2 (243 cv e 7,9 segundos), mas não precisam da performance impressionante do H6 PHEV34 (393 cv e 4,9 segundos, graças ao motor elétrico extra no eixo traseiro). A chegada da nova versão deixa ainda mais evidente o compromisso da GWM de entender o consumidor brasileiro em profundidade e entregar tecnologia acima da concorrência.

O lançamento do híbrido plugin PHEV19 também reforça a nova nomenclatura da linha Haval, que passou a ser adotada na linha 2025 e é baseada na capacidade energética da bateria. Esta mudança traz clareza e facilita a escolha do modelo ideal pelo cliente.

“Estamos sempre estudando o mercado para saber quais são as demandas dos nossos consumidores. Muitos clientes queriam um híbrido plugin que trouxesse uma experiência de eletrificação acima do HEV2, mas não precisavam do desempenho impressionante do PHEV34. Por isso decidimos oferecer no Brasil mais uma versão da linha Haval, que vai atender a essa importante parcela do nosso público. Um produto extremamente competitivo, que oferece potência, design e o melhor custo-benefício no seu segmento”, destaca Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

Com o mesmo design moderno e sofisticado do PHEV34, o novo Haval H6 PHEV19 conta com mudanças estéticas que estão concentradas nas rodas diamantadas exclusivas, no novo revestimento dos bancos e algumas alterações no interior, inspiradas nas últimas tendências estilísticas do mercado europeu.

Ainda sem preço e autonomia elétrica divulgados, o Haval H6 PHEV19 estará disponível para venda até meados de junho no site da GWM e nas 70 concessionárias da rede autorizada da marca. Os interessados já podem entrar na landpage do PHEV19 e se cadastrar para receberem informações sobre o modelo em primeira mão: https://www.gwmmotors.com.br/empresa/haval-h6-phev19. (Fotos: GWM/Divulgação).