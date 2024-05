Ford Mustang Dark Horse vence na All-Star da Nascar

O Ford Mustang Dark Horse conquistou a segunda vitória seguida na NASCAR, na All-Star Race, disputada no fim de semana no autódromo de North Wilkesboro, nos EUA. Joey Logano dominou a prova de uma forma nunca vista, pilotando o carro nº 22 da equipe Shell/Pennzoil. Ele liderou as 200 voltas da corrida com uma única exceção e venceu o prêmio de US$ 1 milhão pela segunda vez na carreira – a primeira foi em 2016.

O Ford Mustang Dark Horse ainda completou o pódio com Chris Buescher, em terceiro lugar, e Ryan Blaney em quinto. Na semana anterior, Brad Keselovksi levou o carro à primeira vitória na temporada da NASCAR Cup Series, no autódromo de Darlington.

Preparado pela Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho da Ford, o Mustang Dark Horse da NASCAR é um dos destaques do novo programa de competição global da marca, no ano em que se comemoram os 60 anos do Mustang.

Estratégia

A All-Star Race é uma prova anual com um formato diferente das demais, o que traz um conteúdo extra de emoção. Os pilotos são selecionados com base em vários critérios, como vitórias anteriores, títulos e votação de fãs. Eles também são divididos em grupos e competem em etapas curtas, em vez de uma corrida contínua. A etapa não soma pontos para o campeonato, mas o prêmio em dinheiro para o vencedor acrescenta um tempero especial à disputa.

“É muito divertido quando você tem um carro tão rápido. É uma sensação muito boa comemorar essa vitória com os nossos patrocinadores e todos que estiveram conosco. Eu gostaria que valesse pontos, mas um milhão de dólares é muito dinheiro e me sinto ótimo com isso”, comemorou Joey Logano.

A estratégia da equipe também foi decisiva para a vitória. O piloto correu as primeiras 100 voltas com relativa facilidade, quando foi preciso optar entre continuar com os pneus mais macios ou trocar pelo composto mais durável. O chefe da equipe, Paul Wolfe, decidiu manter o equipamento e deu certo, mantendo a liderança.

A próxima corrida da NASCAR Cup Series será a tradicional Coca-Cola 600, em 26 de maio, no autódromo Charlotte Motor Speedway. (Foto: Ford/Divulgação).