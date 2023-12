Uma grande operação policial foi realizada na manhã desta terça-feira (12) em 25 municípios do Paraná para fiscalizar 170 estabelecimentos comerciais. O objetivo é combater furtos, roubos e receptações de cabos de cobre. Na ação, 69 pessoas foram presas por receptação e 6 toneladas de fios de cobre apreendidos.

LEIA MAIS – Litoral do Paraná terá 27 shows gratuitos durante o verão. Veja a programação

A Operação Conectividade contou com mais de 600 policiais, em três frentes de enfrentamento: intensificação das ações de fiscalização e repressão; ações pontuais de forma simultânea em diversos pontos do Estado; e elaboração de um relatório técnico, definindo diretrizes e protocolos de atuação junto das operadoras para prevenção.

VIU ESSA? Novo Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba tem investimento de R$ 70 milhões; veja imagens

Desde setembro, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SESP), 53 pessoas foram presas pelos crimes de receptação, porte ilegal de armas e tráfico de drogas em todo o Estado. Também já foram apreendidas mais de 4 toneladas de cobre.

O furto ou roubo de cabos prejudica a população em vários sentidos, desde a interrupção momentânea de luz e internet, que alguns casos, é vital para a sobrevivência.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!