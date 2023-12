A programação cultural do Verão Maior Paraná vai contar com grandes shows em arenas instaladas em Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. No total, serão 27 apresentações musicais com início no do dia 12 de janeiro a 24 de fevereiro. Os eventos são gratuitos.

Os artistas confirmados são Luan Santana, Roupa Nova, É o Tchan, Jorge e Mateus, Zezé Di Camargo e Luciano, Dudu Nobre, Chiclete Com Banana, Raça Negra, Guilherme e Benuto, Hugo e Guilherme, Rick e Renner, Cayton e Romário, Yasmin Santos, George Henrique e Rodrigo, Pixote, Simone Mendes, Amado Batista, Trio Parada Dura, Matogrosso e Mathias, Zé Felipe, e Henrique e Diego. Abaixo, confira a programaçao com o dia e horário.

Em Matinhos, os shows acontecerão no Balneário Flamingo. Em Pontal do Paraná, a arena fica no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol. As novidades deste ano nesses palcos são uma edição no domingo, no terceiro final de semana de janeiro, a primeira vez com três shows seguidos nos dois palcos, e uma apresentação em dose dupla no palco de Matinhos no dia 16 de fevereiro.

O Governo do Estado também está montando três palcos sunset em Caiobá (Matinhos), Shangri-lá (Pontal do Paraná) e Guaratuba. Eles terão shows de outras bandas, como Relespública, Banda Mais Bonita da Cidade, Tuyo, Black Maria, Luccas e Leonardo, Blindagem e Namastê. As cidades de Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaraqueçaba, no Litoral, também receberão eventos organizados pelo Governo do Estado, como circo e teatro.

Confira a agenda:

12 e 13 de janeiro

Matinhos – sexta-feira – Hugo e Guilherme

Pontal do Paraná – sexta-feira – Roupa Nova

Matinhos – sábado – Roupa Nova

Pontal do Paraná – sábado – Rick e Renner

19, 20 e 21 de janeiro

Matinhos – sexta-feira – Luan Santana

Pontal do Paraná – sexta-feira – É o Tchan

Matinhos – sábado – Cayton e Romário

Pontal do Paraná – sábado – Yasmin Santos

Matinhos – domingo – Jorge e Mateus

Pontal do Paraná – domingo – Bruno Rosa

26 e 27 de janeiro

Matinhos – sexta-feira – Guilherme e Benuto

Pontal do Paraná – sexta-feira – George Henrique e Rodrigo

Matinhos – sábado – Rick e Renner

Pontal do Paraná – sábado – Guilherme e Benuto

02 e 03 de fevereiro

Matinhos – sexta-feira – Pixote

Pontal do Paraná – sexta-feira – Chiclete Com Banana

Matinhos – sábado – Simone Mendes

Pontal do Paraná – sábado – Dudu Nobre

16 e 17 de fevereiro

Matinhos – sexta-feira – Amado Batista e Trio Parada Dura

Pontal do Paraná – sexta-feira – Matogrosso e Mathias

Matinhos – sábado – Raça Negra

Pontal do Paraná – sábado – Amado Batista

23 e 24 de fevereiro

Matinhos – sexta-feira – Zé Felipe

Pontal do Paraná – sexta-feira – Henrique e Diego

Matinhos – sábado – Zezé Di Camargo e Luciano

Pontal do Paraná – sábado – Zé Felipe

