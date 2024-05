Guilherme Moleiro classificado para a final da Regional Cup

De olho nesta vaga para o Mundial de Kart, o piloto Guilherme Moleiro participou da primeira seletiva Regional Cup, disputada no último sábado, em Londrina, Norte do Paraná. Integrante da categoria Ok Júnior, o rolandense marcou a volta mais rápida na tomada de tempos, conquistou a pole position e venceu as duas provas, de ponta a ponta.

Com esta vitória Guilherme Moleiro é o primeiro classificado para a final da competição, que será realizada no dia 31 de julho, no kartódromo Internacional Paladino, em Conde, Região Metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. A Regional Cup de Kart premiará o melhor piloto brasileiro da OK Júnior com isenção da taxa de inscrição para o Mundial de Kart da FIA, em setembro, no PF International Kart Circuit, na Inglaterra, além de todos os equipamentos fornecidos pela equipe de fábrica italiana Parolin.

“O primeiro passo para a final da Regional Cup foi dado. Estamos focados em conquistar a vaga para o Mundial e vamos trabalhar duro para conquistarmos este objetivo. Agradeço a torcida dos meus familiares, dos amigos, o trabalho da minha nova equipe formada pelo Orlando, Dandie, Marquinhos e Leandro, e as orientações do meu coach Beto Zanini”, declarou o piloto. (Fotos: Cristiano Rodrigues e Eni Alves).