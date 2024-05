McLaren fará homenagem a Ayrton Senna no GP de Mônaco de 2024

Em colaboração com a Marca Senna e o principal parceiro da McLaren Racing, a OKX, a campanha “McLaren Senna presented by OKX” celebra o incrível legado de Senna no esporte a motor. A pintura do MCL38 durante o final de semana do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 será um tributo ao tricampeão do mundo, lembrando sua vida e o impacto na McLaren e na F1 nos 30 anos de celebração de seu legado. Estarão presentes no layout as cores amarela, verde e azul, inspiradas no icônico capacete do tricampeão mundial.

Senna é o piloto mais bem-sucedido da McLaren, equipe que defendeu entre 1988 e 1993, conquistando 35 das suas 41 vitórias na F1, três campeonatos de pilotos e quatro campeonatos de construtores para o time de Woking. Senna e Mônaco também são sinônimos, e suas seis vitórias o tornaram o “Rei de Mônaco”, incluindo as cinco vitórias consecutivas entre 1989 e 1993. Isso faz com que o Circuito de Mônaco seja um local simbólico para a equipe celebrá-lo.

A McLaren Automotive também prestou homenagem ao legado de Ayrton Senna com a revelação de uma única versão da McLaren Senna. Batizado de “Senna Sempre”, essa versão sob medida complementa a pintura da F1, integrando elementos de design semelhantes. Criada e pintada à mão pela McLaren Special Operation, o layout colorido também se inspira no capacete usado por Ayrton, misturando as cores amarela, verde e azul, enquanto conta com outras referências ao piloto.

“É uma honra reconhecer Ayrton por meio dessas pinturas em colaboração com a McLaren Racing e a McLaren Automotive. É uma maneira fantástica de celebrar sua vida e seu legado por meio de suas cores icônicas em ambos os carros. A McLaren significava muito para ele e, juntos, eles alcançaram muito sucesso, e muitos deles ainda são lembrados por ele hoje em dia. Será especial vê-lo correr nas ruas de Mônaco, um circuito que lhe deu tanta alegria e muitos triunfos”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha de Ayrton Senna.

Em Mônaco, os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, usarão macacões feitos sob medida e inspirados em Senna durante todo o final de semana. Para apoiar a campanha na pista, os fãs poderão participar dessa comemoração, com uma linha personalizada de produtos inspirada nas cores de Senna e da McLaren naquela época. A linha Senna x Mônaco está disponível para compra na McLaren Store.

“A equipe tem orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado de Ayrton Senna através desta pintura da McLaren. Senna continua sendo reverenciado e respeitado como o maior ícone da Fórmula 1 e o piloto mais condecorado da McLaren. Seu impacto na McLaren é enorme, não só pelo seu histórico de corridas, mas também pela sua presença na equipe e, agora, pelo seu legado. É uma honra correr para ele em seu circuito de maior sucesso com as cores verde, amarela e azul”, disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing.

“É ótimo colaborar na campanha ‘McLaren Senna presented by OKX’ com a Senna Brands, em parceria com a OKX e com nossos colegas da McLaren Automotive. Por ser o trigésimo aniversário, a equipe escolheu reconhecer e celebrar sua vida em um de seus lugares favoritos e mais bem-sucedidos para correr, Mônaco. Estamos ansiosos para correr com esse layout vibrante e bonito neste fim de semana”, completa Brown.

O Grande Prêmio de Mônaco de 2024 acontece entre 24 e 26 de maio, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo. (Fotos: McLaren/Divulgação).