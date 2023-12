A Polícia Federal desencadeou na manhã desta terça-feira (12) uma operação contra o tráfico de drogas que tem como um dos alvos o influencer digital Renato Cariani, uma espécie de guru do mundo fitness na internet. Ao todo estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, um em Minas Gerais e um no Paraná.

A empresa Anidrol, que tem Cariani como sócio, é uma indústria química em Diadema, na Grande São Paulo, que é suspeita de operações ilegais, como comercialização de produto químico usado na fabricação de crack, desviado da indústria.

Outro suspeito é Fábio Spínola, que já foi preso anteriormente por envolvimento neste tipo de crime no Paraná. Já foram encontrados, na casa de Spínola, R$ 100 mil em espécie, dinheiro que segundo as investigações seria por intermediar a transação entre a indústria química e os produtores da droga.

Renato Cariani construiu sua carreira como bodybielder e é um dos preferidos das celebridades, sendo seguido e cultuado por várias delas.

