Hoje tem sorteio do concurso 5171 da Quina. Os globos da sorte vão rolar no Espaço Loterias, da Caixa, e as cinco dezenas, se marcadas no volante, podem dar ao acertador o prêmio de R$ 5,6 milhões. Confira o resultado:

Resultado Quina 5171

42, 47, 52, 61, 66.

Como jogar na Quina?

Para jogar na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. É possível ganhar prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. A aposta simples custa R$ 1,50 e a máxima, com 15 números, custa R$ 4,5 mil.

Bolão?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.