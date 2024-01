Uma aposta feita em Colorado, na região norte do Paraná, faturou o prêmio principal do concurso 6352 da Quina. Além dela, mais dois bilhetes acertaram as cinco dezenas. Cada aposta vencedora vai levar para casa R$ 978.904,43.

Resultado Quina 6352 milionária: 05 – 22 – 29 – 54 e 57.

A aposta paranaense foi realizada na Loto Sorte e pagou R$ 2,50. Foi uma aposta simples. Além do prêmio principal, 118 apostas faturaram R$ 3.251,03 acertando quatro dezenas da Quina.

O próximo sorteio da Quina será na segunda-feira (29) e pode pagar R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas.

Como apostar na Quina?

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e mais chances o apostador tem de ganhar. Na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

Ganham prêmios aqueles que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. O apostador pode, ainda, concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. São seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio COLORADO/PR LOTO SORTE 5 Não Simples 1 R$978.904,43

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!