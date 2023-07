Quatro apostas de Curitiba levam maior prêmio da Lotofácil 2866

Ninguém acertou as 15 dezenas da Lotofácil concurso 2866 sorteada nesta terça-feira (18). O prêmio acumulou e promete ser de R$ 4 milhões no sorteio do concurso 2867 desta quarta. Entretanto, dezenas de paranaenses cravaram 14 números e vão ficar com o prêmio de R$ 1.950,81 cada um. Entre os ganhadores, quatro são de Curitiba e mais cinco da região metropolitana.

As lotéricas pé-quente de Curitiba são:

Capital Apostas Loterias (Rua Hayton da Silva Pereira, 904 – Capão da Imbuia)

Felicita Loterias (Av. Ver. Toaldo Túlio, 2780 – São Braz)

Loterias Napoli (R. Visc. do Serro Frio, 164 – Novo Mundo)

Queixo Loterias (Av. Manoel Ribas, 750 – São Francisco)

As outras lotéricas de cidades da região metropolitana de Curitiba que tiveram ganhadores de 14 pontos da Lotofácil 2866 foram Olímpio Loterias (Araucária), Loterias Assis (Campo do Tenente), W.K. Loterias (Fazenda RIo Grande), Império Loterias (São José dos Pinhais) e uma aposta da Lapa, feita pela internet.

No Paraná a Lotofácil teve ganhadores em Arapongas, Cafelândia, Cascavel, Castro, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Mandaguari, Maringá, Pirái do Sul, Querência do Norte e Umuarama.

O concurso 2867 da Lotofácil será sorteado nesta quarta-feira, a partir das 20h. As apostas podem ser registradas nas lotéricas e pela internet (no portal Loterias Online) até as 19h. O prêmio está acumulado em R$ 4 milhões.

