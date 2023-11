A abertura de uma promoção de Black Friday em uma loja de eletrodomésticos da Eletro Shop, no centro de Macapá, no Amapá, deixou 40 feridos na noite da sexta-feira, 10. O tumulto aconteceu após a concentração de pessoas na entrada na unidade. Elas esperavam pela abertura das portas.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que a loja abre e os clientes correram para pegar os produtos em promoção. Muitos ficaram presos próximos da entrada, caem e são pisoteados. As imagens mostram ainda marcas de sangue no chão.

Segundo nota do governo do Amapá, o tumulto aconteceu na noite de sexta-feira. Por volta das 17 horas do sábado, ainda havia duas pessoas internadas no Hospital de Emergência (HE).

Segundo a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon) notificou a empresa, que pode ser responsabilizada por não ter organizado a entrada das pessoas.

Em nota, a Eletro Shop lamentou o incidente. “A Rede Eletro Shop se solidariza e está em contato direto com os feridos já identificados, prestando o apoio necessário”, diz.

A empresa informou que teria avisado previamente a Polícia Militar e que acionou socorristas do Samu para prestar atendimento aos feridos.

