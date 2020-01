Ao menos 14 pessoas ficaram feridas após um ônibus que fazia o trajeto entre Curitiba e São Paulo tombar, no inicio da manhã desta quinta-feira (16), na rodovia Régis Bittencourt, no trecho de Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. O ônibus levava 48 pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros o motorista perdeu o controle, atingiu o canteiro central e acabou tombando na via. Duas pessoas que ficaram mais feridas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Itapecerica da Serra: uma mulher de 44 anos e um homem que não teve idade revelada. Outros feridos leves receberam atendimento no local e depois foram levados ao hospital de Juquitiba.

O trânsito no local do acidente, na altura do quilômetro 33, chegou a ficar bloqueado. Por volra das 7h30 o veículo foi destombado e a pista liberada. A cena no local do acidente, já que muitas lonas foram espalhadas no estacionamento de um posto de combustíveis que fica em frente ao local do acidente.