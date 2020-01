Uma frente fria que se aproxima do Paraná traz risco laranja de temporal para Curitiba, Litoral e restante do Paraná nesta quinta-feira (16), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale até às 23h59 desta quinta-feira. O Instituto Tecnológico Simepar explica que o sol marca presença no Paraná, mas o aumento das temperaturas aliado a taxas de umidade na atmosfera favorecem o aparecimento de alguns aglomerados de nuvens com chuvas isoladas e um pouco mais fortes. No Litoral, o risco é maior.

O caminho da massa de ar frio foi pelo o oceano, vinda do Rio Grande do Sul. Nesta quinta, embora a instabilidade tome conta do dia, a sensação térmica será de tempo abafado. Em Curitiba, seguem as altas temperaturas. A previsão do Simepar para a capital é de uma variação dos termômetros entre 18° C e 30° C. As pancadas de chuva devem ocorrer no início da tarde e início da noite.

“O risco de temporais aumenta. A frente fria não deve chegar com a mesma força do Rio Grande Sul, mesmo assim, o calor presente nesta época do ano e o aglomerado de nuvens deve potencializar a intensidade das chuvas”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar. Ainda segundo ele, o dia não deve ser chuvoso, mas o período entre uma chuva e outra deve ser menor. “Podemos ter pancadas mais fortes, que vão diminuindo de intensidade em um período de tempo maior. Ou seja, o tempo de chuva deve ser maior”, concluiu o Kneib.

Nas praias

O tempo no Litoral segue semelhante ao da capital nesta quinta. Porém, a umidade relativa do ar nas praias pode deixar o sol mais escondido. Segundo o Simepar, a previsão é de ocorrência de pancadas já no início da tarde. Os temporais devem ocorrer, principalmente pelo calor elevado. Em Guaratuba, por exemplo, a temperatura máxima prevista pelo instituto é de 33° C e a mínima já deve começar com os termômetros marcando 22° C.

“Também não deveremos ter um dia chuvoso. A atenção fica voltada para as pancadas isoladas de chuva”, disse Reinaldo Kneib.

Interior

No Interior do Paraná, a expectativa de chuva mais forte se concentra na região Oeste, Sudoeste e Centro Sul. Segundo o Simepar, o mapa meteorológico do estado aponta uma quinta-feira quente em praticamente todas as regiões. Em Foz do Iguaçu, no extremo oeste, a máxima pode chegar aos 36° C. Já em Maringá e Londrina, ao norte, as mínimas previstas são de 20° C, com máximas podendo chegar aos 31° C. Assim como em Curitiba e no Litoral, a sensação térmica no Interior do Paraná deve ser de tempo abafado.

O que é alerta laranja?

O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos.

Os alertar são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.

O que fazer em caso de temporal?

Quem precisar comunicar a prefeitura de Curitiba sobre a queda de árvores deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão ou pelo site. O atendimento acontece por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.