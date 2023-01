Uma aposta feita no Paraná passou muito perto de ganhar R$ 16 milhões na Mega-Sena concurso 2554, sorteada na noite de quinta-feira (12). Por apenas uma dezena, o ganhador paranaense ficou no “quase”, mas ainda assim, vai embolsar um dos prêmios destinados às apostas com cinco acertos.

Como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, o prêmio principal da Mega-Sena 2554 acumulou. A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

Ganhador do Paraná

É de Paranaguá, no Litoral do Paraná, a aposta que faturou a quina da Mega-Sena neste sorteio. Ela foi feita pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal e vai render ao apostador o prêmio de R$ 65.487,62. Confira detalhes abaixo!

Para o próximo sorteio, do concurso 2555 que será realizado no sábado (14), a Mega-Sena tem prêmio estimado de R$ 33 milhões!

Mega-Sena concurso 2554

Aposta do Paraná ganhadora com 5 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio PARANAGUA/PR

IBC – INTERNET BANKING CAIXA 7 Não Simples 1 R$65.487,62

