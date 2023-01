Que tal curtir o “restinho do ano” com o bolso cheio da grana? Para o ganhador do concurso 2554 da Mega-Sena, desta quinta-feira (12), isso poderá se tornar realidade. O prêmio é de R$ 16 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). E o resultado você confere aqui na Tribuna do Paraná!

Resultado Mega-Sena 2554

19, 25, 43, 44, 48, 49

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

