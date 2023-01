A loteria norte-americana Mega Millions acumulou novamente depois que nenhum dos apostadores acertou os seis números e um sortudo poderá levar o prêmio acumulado de US$ 1,35 bilhão (aproximadamente R$ 7 bilhões) no sorteio que ocorrerá na próxima sexta-feira (13). Mas qual a chance de ganhar esse prêmio bilionário?

De acordo com o site CBS News, a chance de ganhar na Mega Millions é de uma em 302,6 milhões. Rong Chen, professor e pesquisador de estatística na Escola de Artes e Ciências da Universidade de Rutgers, explicou sobre a probabilidade de ganhar na loteria ao comentar sobre o prêmio de US$ 1,9 bilhão do jogo de apostas norte-americano Powerball em novembro de 2022.

“[A probabilidade de ganhar não muda] porque você está escolhendo números. Você não está jogando contra outros jogadores. Não importa se você é o único jogando ou se milhões de pessoas [estão] jogando, é a mesma chance de seu número atingir o número vencedor”, disse à emissora estadunidense WPIX.

O pesquisador ainda apontou que a única maneira de vencer no jogo de apostas com certeza seria comprando todas as combinações dos números da loteria. Porém, mesmo fazendo todas as combinações, ainda há possibilidade de dividir o prêmio com outros apostadores que também acertaram.

Como funciona a Mega Millions?

O vencedor tem a opção de escolher entre duas formas de receber a quantia:

– Em parcelas anuais ao longo de 29 anos;

– Ou receber um valor menor, só que de uma única vez.

– Os vencedores estão submetidos a impostos, o que também leva à redução significativa do prêmio, em caso da opção de recebimento único.

– O site da loteria informa que não é necessário morar ou ser cidadão americano para apostar e receber o prêmio em caso de vitória.

