Como nenhum apostados acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena 2682 milionária, na última terça-feira (30), o prêmio para esta quinta-feira (1º) está gigante. São R$ 83 milhões para quem acertar as seis dezenas. O resultado da Mega Sena 2683 milionária você confere aqui na Tribuna.

No último concurso da Mega Sena um bolão de Curitiba, do bairro Cajuru, faturou uma baita grana ao acertar cinco dos seis números sorteados.

Como jogar na Mega Sena 2683?

As apostas para o concurso 2683 da Mega podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. É possível fazer apostas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Bolão da Mega Sena

No sistema de Bolão da Mega Sena é possível realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao a​​tendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de n​úmeros de prognósticos.

