Um bolão de Curitiba faturou uma grana de respeito ao acertar cinco dos seis números sorteados na Mega Sena 2682 milionária, na noite desta terça-feira (30). O prêmio máximo acumulou, já que nenhum apostador acertou os seis números mágicos da Mega Sena 2682.

Resultado Mega Sena 2682 milionária: 29, 04, 17, 58, 30 e 52.

A aposta de Curitiba que faturou prêmio secundário da Mega Sena foi realizada na lotérica Ponto da Sorte, no bairro Cajuru. Foi um bolão com duas cotas que garantiu um “troco” de R$ 53,3 mil. Nada mal, hein? Veja abaixo o detalhamento:

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples custa R$ 5.

