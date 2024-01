Uma aposta de Medianeira, na região oeste do Paraná, acertou as quinze dezenas do Lotofácil 3017 milionária, sorteada na noite de terça-feira (30). Outra aposta realizada feita em Panambi, no Rio Grande do Sul, também cravou. Cada uma das apostas ganhou um prêmio de R$ 781.073,18.

Resultado Lotofácil 3017 milionária: 01-02-03-05-06-07-09-11-12-15-16-17-19-20-21.

A aposta de Medianeira foi realizada na Loterias Avenida, um bilhete simples. Veja abaixo o detalhamento:

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio MEDIANEIRA/PR LOTERIAS AVENIDA 15 Não Simples 1 R$781.073,18

Em Curitiba, por pouco não teve o prêmio máximo. Com o acerto de 14 dezenas, um bilhete feito na Guaira Loterias vai levar para casa R$ 1.925,61.

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (31). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.925,61

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

