O sorteio da edição deste ano Mega da Virada será realizado às 20h desta quinta-feira. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode chegar a R$ 300 milhões. Diferentemente dos sorteios semanais da Mega-Sena, a premiação da Mega da Virada não acumula.

Esta é a 12ª edição do concurso especial de fim de ano. Segundo a Caixa, somando todos os prêmios da Mega da Virada, o valor pago a 107 vencedores já atingiu a casa R$ 2,6 bilhões.

Das dez maiores premiações da Mega-Sena na história, oito foram da Mega da Virada. As apostas podem ser feitas até às 17h desta quinta-feira, tanto nas casas lotéricas, quanto pela internet ou por aplicativo de celular.

Veja algumas das dúvidas frequentes sobre o concurso:

Como jogar na Mega da Virada?

O volante de apostas da Mega-Sena contém 60 números. A aposta mínima é de seis dezenas. Porém, é possível marcar até 15 números –neste caso, o valor pago pelo apostador pelo bilhete será mais elevado. O grande vencedor é quem acertar os seis números sorteados.

O que é Surpresinha e Teimosinha?

Se você estiver sem ideia para escolher as dezenas que vai marcar, pode optar pela Surpresinha. Nesse recurso, o sistema seleciona automaticamente uma sequência. Caso você queira insistir nos números escolhidos, pode ativar a Teimosinha, que mantém a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Onde jogar?

As apostas na Mega-Sena da Virada podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país. Quem não quiser sair de casa pode tentar a sorte pela internet, por meio do site Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa, que pode ser baixado gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Clientes de qualquer banco podem utilizar esses canais. Correntistas da Caixa podem apostar pelo site do banco.

Quanto custa a aposta da Mega da Virada?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. O valor vai aumentando conforme o número de dezenas escolhidas, chegando a até R$ 22,5 mil.

O preço da aposta é o mesmo pela internet?

Sim, não há diferença. Entretanto, quem preferir usar o site Loterias Online tem de gastar pelo menos R$ 30. Para isso, pode optar por sete jogos de seis números ou um de sete. Nos dois casos, o valor a ser pago será de R$ 31,50. O apostador pode diluir o pagamento em outras loterias oferecidas pelo site. E pela internet, a única forma de pagamento aceita é o cartão de crédito.

Como usar o aplicativo para jogar?

Baixe gratuitamente o aplicativo Loterias Caixa, disponível para os sistemas Android e iOS. Para usar o programa, é necessário ativar o mecanismo de localização do seu celular. Abra o aplicativo, faça o login ou cadastre-se e monte suas apostas. Assim como no site, é necessário atingir um valor mínimo de R$ 30 e o pagamento também é somente por cartão de crédito.

Como funcionam os bolões?

O bolão é um jogo feito em grupo, seja com amigos, parentes e colegas de trabalho ou com pessoas desconhecidas. Para jogar nesta modalidade, é preciso escolher os números, marcar a quantidade de cotas e registrar a aposta em uma casa lotérica. “Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente”, diz a Caixa.

Outra possibilidade é participar dos bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é necessário informar a quantidade de cotas que deseja adquirir e, depois, guardar os comprovantes. “Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica”, explica o banco.

Até quando posso jogar na Mega da Virada?

Até as 17h de quinta-feira (31).

Que horas é o sorteio?

Às 20h desta quinta-feira (31). O sorteio da Mega-Sena da Virada será transmitido ao vivo pelas emissoras de televisão Globo, SBT, Record e RedeTV! Também será possível acompanhar pelas mídias sociais das loterias da Caixa (Facebook e YouTube).

O prêmio da Mega da Virada acumula?

Não. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será rateado entre os apostadores que acertaram cinco números, e assim sucessivamente, de acordo com as faixas de premiação. “Porém, devido ao aumento de apostas para tentar a chance no grande prêmio, tal fato nunca aconteceu, e até agora houve sempre pelo menos dois acertadores das seis dezenas”, diz a Caixa.

E se eu ganhar na Mega da Virada?

Se você ganhar, pode retirar o prêmio da Mega-Sena da Virada em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa. Se o valor for maior que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. Será necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.

Para jogos feitos pela internet, é possível solicitar a transferência on-line, via Mercado Pago, de prêmios de até R$ 1.903,98. Quem for a uma lotérica deve apresentar o comprovante da aposta impresso, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) que será gerado no site Loterias Caixa e vale por 24 horas. Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora. Nesse caso não é necessário imprimir.

Quem jogou pela internet e for receber o prêmio em uma agência deve acessar o portal Loterias Caixa, selecionar “agência” como local de pagamento , imprimir o comprovante e comparecer ao banco com documento oficial.

Com os R$ 300 milhões, o ganhador pode comprar uma frota com 5.273 Chevrolet Onix Joy, o modelo de entrada do carro mais vendido no país, que custa R$ 56.890. Para quem quiser ostentar, com o dinheiro total do prêmio também dá para comprar 94 Ferrari F8 Tributo, esportivo de luxo da marca italiana que no Brasil custa R$ 3.190.00.

Como jogar na Mega da Virada online

1. Acesse o site Loterias Online Clique em “acessar”, no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

2. Role a tela para baixo e clique no ícone “Mega da Virada”, do lado esquerdo

3. Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

4. Quando acabar tudo, clique em “colocar no carrinho”, logo abaixo

5. Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção “ir para pagamento”, do lado direito Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

6. Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”.

7. Em seguida, em “apostas” e, depois, em “conferir apostas”. Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

2. Após a introdução, faça login ou cadastre-se

3. Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em “aposte”

4. Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

5. Quando acabar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte de baixo da tela

6. Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia.

7. Ao terminar, clique em “carrinho de apostas”

8. Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em “avançar para a forma de pagamento”

9. Informe os dados do cartão e clique em “apostar e autorizar cobrança”

10. Depois do sorteio, acesse o aplicativo.

11. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

