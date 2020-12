Em 12 anos da história da Mega da Virada, as Loterias Caixa pagaram o total de R$ 2,6 bilhões a 107 ganhadores. Cerca de um terço desse valor foi pago somente nos três últimos anos, quando a premiação superou R$ 300 milhões. O estado do Paraná já teve sete ganhadores do prêmio máximo da Mega da Virada.

Nesta quarta-feira (23), NÃO TEM sorteio da Mega-Sena de concursos regulares. Todas as postas feitas até o dia 31 de dezembro vão para a Mega da Virada, que tem como número de concurso 2330.

A Mega da Virada é o sorteio das Loterias Caixa mais popular entre os brasileiros por envolver grandes prêmios, sempre acima de três dígitos em milhões de reais. Não é à toa que na relação dos dez maiores prêmios da história da Mega-Sena, oito são do último concurso do ano.

Nos concursos especiais o prêmio não acumula, e caso não haja acertador na faixa principal de seis dezenas da Mega da Virada, o valor é pago aos ganhadores de 5 acertos, e assim por diante, conforme as faixas de premiação. Porém, devido ao aumento de apostas para tentar a chance no grande prêmio, tal fato nunca aconteceu, e até agora houve sempre pelo menos dois acertadores das seis dezenas.

Veja a lista com os maiores prêmios da Mega da Virada:

Nos anos de 2017 e 2018 o número de ganhadores da faixa principal foi inédito na história da Mega-Sena. Em 2017, o maior prêmio registrado, de R$ 306,7 milhões, foi dividido entre 17 apostas de sete estados diferentes. Em 2018 a sorte da Mega da Virada chegou a todas as regiões do país, alcançando 16 estados.

Veja todos os ganhadores!

Ano 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Ganhadores 4 52 17 6 6 4 4 3 5 4 2 Estados MT, SC, SP (2) AC, AM, BA (7), CE, DF, GO (2), MA (2), MG (6), MS (3), PA (2), PB, PE, PR (2), RJ (8), SV, SP (10), WEB (3) RJ (2), MG (2), PA, BA (3), SC, PR (2), SP (6) BA, CE, MA, MG, MS, RS AL, ES (4), SP DF, MT, SP (2) AL, BA, PR, PA GO, SP (2) PA, DF, MG, SP, CE ED, MG, PR (2) DF, SP

Como é composto o prêmio da Mega da Virada?

Para chegar ao valor do prêmio da Mega da Virada, além da quantidade de apostas, que aumenta a arrecadação do concurso de final de ano, se somam outras variáveis para compor o valor final da premiação:

Arrecadação do concurso Mega da Virada: do valor correspondente para premiação (43,35%), 62% é destinado ao pagamento do prêmio principal; Concursos acumulados no ano: 5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena ao longo do ano; Cinco concursos anteriores: Em cada um dos cinco últimos concursos antes da Mega da Virada, 22% do total destinado a prêmio Último concurso regular: em caso de acumulação, o total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior à Mega da Virada.

Como apostar

O sorteio acontece tradicionalmente no dia 31 de dezembro. A aposta simples custa R$ 4,5 e pode ser feita em qualquer unidade lotérica do Brasil, além do Internet Banking da Caixa e site Loterias Online.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, o mais tradicional e menos lucrativo dos investimentos, ele receberá mais de R$ 347 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 42 iates no valor de R$ 7 milhões, cada, por exemplo.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), e do Portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.