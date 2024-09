Fumaça continua no ar de Curitiba mesmo com chuva

Apesar da chuva que atingiu várias partes do Paraná, como Curitiba e região, nesta quarta-feira (18), a qualidade do ar continua prejudicada, pois ainda tem presença de fumaça causada pelas queimadas.

Meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Lizandro Jacóbsen explica que o fluxo do vento continua favorável para transportar para o Paraná o material particulado das queimadas de outras regiões do Brasil e também dos países vizinhos.

Por conta disso, a fumaça deve continuar passando pelo estado nos próximos dias, piorando a qualidade do ar. Ou seja, foi apenas uma rápida melhora no estado. O meteorologista também acrescenta que, novamente, é apenas com mais chuva que será possível limpar a atmosfera.

“Então nos próximos dias a fumaça vai ingressar ainda mais no estado e a qualidade do ar piorando gradativamente até a chegada de chuva em todas as regiões novamente. O que deve ocorrer a partir de sexta-feira. E no sábado também temos previsão de chuva”, diz Jacóbsen.

Uma imagem divulgada pelo Simepar mostra a passagem da fumaça no estado. Confira:

Pôr do sol no Paraná deve voltar a ficar laranja

O meteorologista também acrescenta que entre esta quarta e quinta-feira (19) o fluxo de fumaça vai deixar o céu mais acinzentado e esbranquiçado. Além disso, o pôr do sol volta a ficar mais alaranjado, especialmente nas regiões do Paraná que estão sem chuva. Assista:

