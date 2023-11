Lotofacil 2943 milionária premia três apostas de Curitiba; Resultado!

Três apostadores de Curitiba bateram na trave na Lotofácil 2943 milionária, sorteada na noite de terça-feira (30). Estes apostadores de Curitiba acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas, garantindo um “prêmio de consolação”. Ninguém cravou a aposta com todos os números e a bolada acumulou.

Resultado da Lotofácil 2943 milionária: 01-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-20-25.

As bilhetes realizados na capital paranaense foram feitos na Cassino Loterias, localizada no Centro, na Elefante da Fortuna, no bairro Campo Comprido, e na Mônaco Loterias, no Bairro Alto. Cada apostador ou apostadora vai levar para casa R$ 1.951,83. Veja abaixo o detalhamento!

Curitiba Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.951,83 CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 15 Não Simples 1 R$1.951,83 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Bolão 4 R$1.951,80

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (01). O prêmio estimado é de R$ 4 milhões.

Como jogar na Lotofácil?

Para fazer a aposta na Lotofácil, a pessoa preenche o bilhete até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil. Também é possível usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.

