Lotofácil 2910 milionária premia duas apostas do Paraná

Dois apostadores do Paraná estão faceiros nesta sexta-feira (22). Eles acertaram os números da Lotofácil 2910 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (21), que estava acumulada em R$ 6,5 milhões.

Resultado Lotofácil 2910 milionária – 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23 e 24.

Os dois apostadores do Paraná dividiram a bolada milionária da Lotofácil e cada um deles garantiu R$4.053.915,54, respectivamente. As apostas premiadas pela Lotofácil 2910 são de Foz do Iguaçu e Goioerê.

As apostas premiadas da Lotofácil foram simples, feitas na Lotérica três lagoas, em Foz, e Lotérica Porta da Esperança, em Goioerê.

Veja abaixo o detalhamento!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA TRES LAGOAS 15 Não Simples 1 R$4.053.915,54 GOIOERE/PR LOTERICA PORTA DA ESPERANCA 15 Não Simples 1 R$4.053.915,54

Lotofácil 2910 premia apostas de Curitiba

Curitiba teve nove apostas que ficaram no quase, a apenas uma dezena de ganhar o prêmio milionário da Lotofácil 2910. Confira abaixo o detalhamento. Foram três bolões e três apostas simples.

CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 17 Não Bolão 15 R$5.743,80 CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.914,62 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 17 Não Bolão 24 R$5.743,68 CURITIBA/PR CASTRO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.914,62 CURITIBA/PR GABRIEL LOTERIAS 15 Não Bolão 4 R$1.914,60 CURITIBA/PR LOTERIAS VILA SAO PEDRO 15 Não Simples 1 R$1.914,62

