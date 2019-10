Será feito nessa sexta-feira (27) o crédito de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos entre maio e agosto que tem poupança ou conta-corrente na Caixa. O valor será depositado automaticamente para os que têm a poupança no banco. Os trabalhadores com conta-corrente precisam autorizar o crédito, com o Internet Banking.

No dia 13 desse mês, receberam o benefício os nascidos entre janeiro e abril. Trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro terão o pagamento feito a partir do dia 9 de outubro.

Segundo a Caixa, serão 33 milhões de pessoas beneficiadas com o crédito automático em suas poupanças.

Quem não possui conta na Caixa precisará esperar até, no mínimo, 18 de outubro, quando começa o calendário de saques para quem nasceu em janeiro. O calendário de retiradas segue até 6 de março de 2020, quando os nascidos em dezembro sem conta na instituição bancária poderão receber o dinheiro.