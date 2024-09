Conte de luz fica mais cara em setembro com volta da bandeira vermelha

A conta de luz ficará mais cara em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou na sexta-feira (30) que a bandeira tarifária de energia elétrica será vermelha nível 2 neste mês. De acordo com o comunicado, a previsão de escassez de chuvas e clima seco com temperaturas altas motivaram o acionamento de usinas termelétricas, impactando os custos da operação do sistema elétrico.

O valor extra será de R$ 7,87 a cada 100 KWh (quilowatt-hora) consumidos. O aumento deve ter impactos também no índice de inflação do mês.

Com a seca, as usinas hidrelétricas têm sua capacidade de geração de energia reduzida e por isso é necessário que as termelétricas, que produzem energia mais cara, sejam acionadas, elevando o custo da energia. “A bandeira vermelha patamar 2 foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média em setembro, resultando em expectativa de afluência nos reservatórios das hidrelétricas do país (em cerca de 50% abaixo da média)”, informou a Aneel.

A bandeira vermelha nível 2 não era acionada desde agosto de 2021. Uma sequência de bandeiras verdes foi iniciada em abril de 2022 e interrompida apenas em julho de 2024 com bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto.

A informação sobre as bandeiras de energia foi criada em 2015. De acordo com a Aneel, as bandeiras permitem ao consumidor um papel mais ativo na definição de sua conta de luz. “Ao saber do valor adicional antes do início do mês, ele pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta”, apontou a Agência no comunicado divulgado.

