Concurso 2660 da Mega-Sena: tem prêmio para Curitiba

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2660 da Mega-Sena, sorteada sorteado neste sábado (25), no espaço loterias da Caixa. O prêmio, que era de R$ 26 milhões, acumulou em R$ 32 milhões para o próximo sorteio. Em Curitiba, um apostador marcou cinco dezenas e vai ficar com o prêmio de R$ 49.487,39.

Os números sorteados foram: 06, 12, 13, 20, 38, 60.

A aposta que quase deixou um curitibano milionário foi feita na República Loterias, localizada na Avenida República Argentina, 3065, no bairro Portão. No Paraná mais uma aposta acertou a quina da Mega. Ela foi feita em Ibaiti, na Lotérica 13 pontos.

+ Leia mais: Padre Reginaldo Manzotti é internado às pressas após complicações de cirurgia

No próximo sorteio, programado para terça-feira (28), o prêmio de R$ 32 milhões pode sair para quem acertar os seis números sorteados. As apostas podem ser feitas até as 19h de terça nas lotéricas e nos canais digitais.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais