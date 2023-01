O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na noite de segunda-feira (9) que pretende antecipar sua volta ao Brasil. Bolsonaro, que está em Orlando, nos Estados Unidos, tinha a intenção de permanecer fora do país até o final deste mês. O motivo da antecipação de seu retorno, segundo ele, é para tratar suas dores abdominais. As informações foram feitas à CNN Brasil. Ao canal, Bolsonaro declarou que está bem e que deve ter alta nos próximos dias.

“Essa já é a minha terceira internação por obstrução intestinal grave. Vim passar um tempo fora com a família, mas não tive dias calmos. Primeiro, houve esse lamentável episódio (domingo) no Brasil e depois essa minha internação no hospital”, disse o ex-presidente à CNN.

– Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

– Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

– Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 10, 2023

Ontem Bolsonaro foi internado no centro médico AdventHealth Celebration e passou por exames para investigar se houve nova obstrução intestinal. Desde que levou uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, o ex-presidente já teve diversas complicações intestino e passou por cirurgias e internamentos.

